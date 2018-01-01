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Із луцьким перевізником, який обслуговував маршрутку №4, розірвали договір

Із луцьким перевізником, який обслуговував маршрутку №4, розірвали договір
У Луцьку розірвали договір з підприємцем на перевезення пасажирів у маршрутках №4.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.

Нагадаємо, раніше перевізник Любов Зарецька відмовилась від маршруту через недостатню кількість транспортних засобів.

«Двома автобусами, які Зарецька використовувала, просто не можна було надати якісні послуги», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.

Відтак, із перевізником розірвали договір

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Теги: маршрутки, Луцьк
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Коментарі 2
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а тепер звільнити того, хто "дозволив" заключити договір на перевезення з таким перевізником! і відшкодувати кошти усім, хто постраждав по причині відсутності автобусів на рейсах! Порядок буде лише тоді, коли буде ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
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Було 2, були повні, тепер немає НІЯКИХ! Супер!
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