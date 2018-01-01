Із луцьким перевізником, який обслуговував маршрутку №4, розірвали договір





Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.



Нагадаємо, раніше перевізник Любов Зарецька відмовилась від маршруту через недостатню кількість транспортних засобів.



«Двома автобусами, які Зарецька використовувала, просто не можна було надати якісні послуги», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.



Відтак, із перевізником розірвали договір

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