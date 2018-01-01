В уряді хочуть виділити кошти для перинатального центру у Луцьку

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав пропозиції волинян.Засідання комітету відбулось у Києві 20 червня, - інформує прес-служба Волинської обласної державної адміністрації.Зокрема члени комітету підтримали рішення про рекомендації Кабінету Міністрів України щодо розгляду можливостей підтримки фінансування семи актуальних питань для Волинської області.Відтак, схвалили рішення щодо фінансування наступних об’єктів:33,3 млн грн - на завершення робіт та закупки обладнання для перинатального центру;12,6 млн грн - на завершення будівництво 27-ої школи в м. Луцьку;20,3 млн грн - на завершення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Волинської області (екологічне лихо, пов'язане з діяльністю ДП"Укрветсанзавод");8 млн грн - на будівництво школи в с.Башлики Ківерцівському району;2 млн грн - на будівництво школи в с.Стобихівка К-Каширського р-ну;5 млн грн - на підготовку до відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки;Підтримка здійснення проектно-вишукувальних робіт з капітального ремонту дороги Р-14 Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ.Тим не менше, подальше рішення прийматимуть члени Кабінету Міністрів України.