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У Миколаєві двоє чоловіків влаштували стрілянину, бо не поділили парковку

У Миколаєві двоє чоловіків влаштували стрілянину, бо не поділили парковку
У Миколаєві вранці в четвер, 21 червня, сталася стрілянина між водіями.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області у Facebook.

Інцидент стався на проспекті Центральному біля готелю "Миколаїв".

Як повідомляється, чоловіки пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них, в ході якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак та намагався сховати його в своєму авто.

Зазначається, що в обох учасників із собою були пістолети і дозвільні документи на них.

"Патрульними була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Подальші з'ясування в справі будуть робити слідчі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, на місці події було близько 50 дітей, які чекали на автобус для відправлення в літній табір. Зазначається, що в дітей почалася паніка і вони почали розбігатися в різні боки.

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Теги: Миколаїв, конфлікт
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