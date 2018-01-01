У Миколаєві двоє чоловіків влаштували стрілянину, бо не поділили парковку
Сьогодні, 18:01
У Миколаєві вранці в четвер, 21 червня, сталася стрілянина між водіями.
Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області у Facebook.
Інцидент стався на проспекті Центральному біля готелю "Миколаїв".
Як повідомляється, чоловіки пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них, в ході якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак та намагався сховати його в своєму авто.
Зазначається, що в обох учасників із собою були пістолети і дозвільні документи на них.
"Патрульними була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Подальші з'ясування в справі будуть робити слідчі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, на місці події було близько 50 дітей, які чекали на автобус для відправлення в літній табір. Зазначається, що в дітей почалася паніка і вони почали розбігатися в різні боки.
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Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області у Facebook.
Інцидент стався на проспекті Центральному біля готелю "Миколаїв".
Як повідомляється, чоловіки пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них, в ході якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак та намагався сховати його в своєму авто.
Зазначається, що в обох учасників із собою були пістолети і дозвільні документи на них.
"Патрульними була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Подальші з'ясування в справі будуть робити слідчі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, на місці події було близько 50 дітей, які чекали на автобус для відправлення в літній табір. Зазначається, що в дітей почалася паніка і вони почали розбігатися в різні боки.
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