У Миколаєві двоє чоловіків влаштували стрілянину, бо не поділили парковку





Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області у



Інцидент стався на проспекті Центральному біля готелю "Миколаїв".



Як повідомляється, чоловіки пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них, в ході якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак та намагався сховати його в своєму авто.



Зазначається, що в обох учасників із собою були пістолети і дозвільні документи на них.



"Патрульними була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Подальші з'ясування в справі будуть робити слідчі", - йдеться в повідомленні.



За інформацією місцевих ЗМІ, на місці події було близько 50 дітей, які чекали на автобус для відправлення в літній табір. Зазначається, що в дітей почалася паніка і вони почали розбігатися в різні боки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві вранці в четвер, 21 червня, сталася стрілянина між водіями.Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області у Facebook Інцидент стався на проспекті Центральному біля готелю "Миколаїв".Як повідомляється, чоловіки пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них, в ході якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак та намагався сховати його в своєму авто.Зазначається, що в обох учасників із собою були пістолети і дозвільні документи на них."Патрульними була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Подальші з'ясування в справі будуть робити слідчі", - йдеться в повідомленні.За інформацією місцевих ЗМІ, на місці події було близько 50 дітей, які чекали на автобус для відправлення в літній табір. Зазначається, що в дітей почалася паніка і вони почали розбігатися в різні боки.

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