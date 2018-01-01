З Волині випровадили іноземця-нелегала. ФОТО

Волинські прикордонники депортували громадянина Молдови, який «затримався» в Україні на два роки.Про це повідомили на сторінці Міграційної Служби Волині у Facebook.У п'ятницю, 22 червня, працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області провели процедуру примусового видворення за межі території України громадянина Республіки Молдова, який порушив правила перебування на території України.Громадянин Молдови прибув до України у 2016 році та залишився на території Волинської області, чим порушив правила перебування в Україні.За рішенням суду іноземця-порушника помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.Волинські міграційники доправили громадянина Молдови до міжнародного МППК «Мамалига» та передали прикордонникам.