З Волині випровадили іноземця-нелегала. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Волинські прикордонники депортували громадянина Молдови, який «затримався» в Україні на два роки.
Про це повідомили на сторінці Міграційної Служби Волині у Facebook.
У п'ятницю, 22 червня, працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області провели процедуру примусового видворення за межі території України громадянина Республіки Молдова, який порушив правила перебування на території України.
Громадянин Молдови прибув до України у 2016 році та залишився на території Волинської області, чим порушив правила перебування в Україні.
За рішенням суду іноземця-порушника помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
Волинські міграційники доправили громадянина Молдови до міжнародного МППК «Мамалига» та передали прикордонникам.
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Про це повідомили на сторінці Міграційної Служби Волині у Facebook.
У п'ятницю, 22 червня, працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області провели процедуру примусового видворення за межі території України громадянина Республіки Молдова, який порушив правила перебування на території України.
Громадянин Молдови прибув до України у 2016 році та залишився на території Волинської області, чим порушив правила перебування в Україні.
За рішенням суду іноземця-порушника помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
Волинські міграційники доправили громадянина Молдови до міжнародного МППК «Мамалига» та передали прикордонникам.
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