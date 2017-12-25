Волинянка стала найкращою медсестрою країни

Анастасія Мартинюк стала переможницею Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Ескулап».



Про це йдеться на сторінці медколеджу, - пише



Так, 19-20 червня на базі Київського медичного коледжу імені Гаврося відбувся ХХ Всеукраїнський конкурс фахової майстерності випускників медичних училищ та коледжів «Ескулап» за спеціальністю «Сестринська справа».



Участь у конкурсі прийняли студенти випускних курсів медсестринських відділень – переможці регіональних конкурсів з ХХІ навчального закладу.



Конкурс проходив у два етапи:



I етап – тестування з основних клінічних дисциплін;

II етап – виконання практичних навичок з медсестринства у внутрішній медицині, хірургії та педіатрії.



Студентка 4-го курсу Ківерцівського медичного коледжу Анастасія Мартинюк виборола І місце.

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