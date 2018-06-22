MONATIK похвалився новим хобі. ВІДЕО

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Чер 2018 р. о 12:11 PDT

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Чер 2018 р. о 12:07 PDT

Співак з Луцька MONATIK показав, як вперше освоїв вейксерфінг.На своїй сторінці Instagram співак виклав два відео, відзнятих Володимиром Дантесом, на яких він демонструє свої вміння.Цікаво, що саме Дантес запропонував MONATIK спробувати цей екстремальний вид спорту."Вчора був мій перший вейксерф. Ну, і тепер зрозуміло, що це любов на віки. Дякую володимиру Дантесу за те, що так вдало висмикнув і подарував нове хобі", - підписав ролики співак.Варто зауважити, що цей досить оригінальний досвід співак отримав не деінде, а саме у Києві.Цікаво, що як на перший раз музикант відмінно тримався на дошці і показав неабиякі результати.