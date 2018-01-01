«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей

Волинянкаіз села Жидичин Ківерцівського району – «Мати-героїня», яка виховує вісьмох дітей.Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.Подружжя Піддубних із Волині каже: «Вісім діток — вісім особистостей». Наймолодшому - лише шість місяців, а найстаршій дитині - 15 років.Мешкає сім'я у селі Жидичин Ківерцівського району. Тетяна Піддубна зізнається, що впоратися із 8-ма дітьми непросто, але їй пощастило із чоловіком, який у всьому підтримує.«Велика сім'я, хочеться зекономити. Але економим так, щоб діти цього не відчули», - розповіла жінка.Про щоденні клопоти родини – у сюжеті.