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«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей

«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей
Волинянка Тетяна Піддубна із села Жидичин Ківерцівського району – «Мати-героїня», яка виховує вісьмох дітей.

Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.

Подружжя Піддубних із Волині каже: «Вісім діток — вісім особистостей». Наймолодшому - лише шість місяців, а найстаршій дитині - 15 років.

Мешкає сім'я у селі Жидичин Ківерцівського району. Тетяна Піддубна зізнається, що впоратися із 8-ма дітьми непросто, але їй пощастило із чоловіком, який у всьому підтримує.

«Велика сім'я, хочеться зекономити. Але економим так, щоб діти цього не відчули», - розповіла жінка.

Про щоденні клопоти родини – у сюжеті.



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Теги: діти, Волинь
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