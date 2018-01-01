«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей
Сьогодні, 08:29
Волинянка Тетяна Піддубна із села Жидичин Ківерцівського району – «Мати-героїня», яка виховує вісьмох дітей.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Подружжя Піддубних із Волині каже: «Вісім діток — вісім особистостей». Наймолодшому - лише шість місяців, а найстаршій дитині - 15 років.
Мешкає сім'я у селі Жидичин Ківерцівського району. Тетяна Піддубна зізнається, що впоратися із 8-ма дітьми непросто, але їй пощастило із чоловіком, який у всьому підтримує.
«Велика сім'я, хочеться зекономити. Але економим так, щоб діти цього не відчули», - розповіла жінка.
Про щоденні клопоти родини – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Подружжя Піддубних із Волині каже: «Вісім діток — вісім особистостей». Наймолодшому - лише шість місяців, а найстаршій дитині - 15 років.
Мешкає сім'я у селі Жидичин Ківерцівського району. Тетяна Піддубна зізнається, що впоратися із 8-ма дітьми непросто, але їй пощастило із чоловіком, який у всьому підтримує.
«Велика сім'я, хочеться зекономити. Але економим так, щоб діти цього не відчули», - розповіла жінка.
Про щоденні клопоти родини – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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