Лучани незадоволені підвищенням вартості проїзду у тролейбусах





Про це повідомляє



У Луцьку 22 червня офіційно подорожчав проїзд у тролейбусах. Відтепер купувати квиток доводиться не за 2, а за 3 гривні. Ціна для учнів та студентів залишилась така ж, як і раніше, – 1 гривня. Для пенсіонерів проїзд безкоштовний.



Кондукторка тролейбусу №1 каже – половина пасажирів якраз ті, хто купує повний квиток. Ніхто із них за цей день на здорожчання не поскаржився.



Втім, новим цінам пасажири не дуже раді. Кажуть, що як на 3 гривні, умови у електротранспорті не надто комфортні. Особливо нарікають на старі тролейбуси, які подекуди курсують містом.



Здорожчання проїзду в тролейбусах затвердили 20 червня під час засідання виконкому. До цього тариф змінювали 2 з половиною роки тому. Керівник Луцького підприємства електротранспорту запевняє, що зі старою ціною вони працюють собі у збиток, оскільки за цей час зросла заробітна плата, здорожчав ремонт техніки та зросли ціни на електроенергію.



До слова, у травні цього року підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках з 4 до 5 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани не вельми зраділи підвищенню цін на квитки у міському електротранспорті. Люди нарікають, що умови проїзду у тролейбусах не надто комфортні.Про це повідомляє 12 канал У Луцьку 22 червня офіційноу тролейбусах. Відтепер купувати квиток доводиться не за 2, а за 3 гривні. Ціна для учнів та студентів залишилась така ж, як і раніше, – 1 гривня. Для пенсіонерів проїзд безкоштовний.Кондукторка тролейбусу №1 каже – половина пасажирів якраз ті, хто купує повний квиток. Ніхто із них за цей день на здорожчання не поскаржився.Втім, новим цінам пасажири не дуже раді. Кажуть, що як на 3 гривні, умови у електротранспорті не надто комфортні. Особливо нарікають на старі тролейбуси, які подекуди курсують містом.Здорожчання проїзду в тролейбусах затвердили 20 червня під час засідання виконкому. До цього тариф змінювали 2 з половиною роки тому. Керівник Луцького підприємства електротранспорту запевняє, що зі старою ціною вони працюють собі у збиток, оскільки за цей час зросла заробітна плата, здорожчав ремонт техніки та зросли ціни на електроенергію.До слова, у травні цього року підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках з 4 до 5 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію