Лучани незадоволені підвищенням вартості проїзду у тролейбусах
Сьогодні, 07:43
Лучани не вельми зраділи підвищенню цін на квитки у міському електротранспорті. Люди нарікають, що умови проїзду у тролейбусах не надто комфортні.
Про це повідомляє 12 канал.
У Луцьку 22 червня офіційно подорожчав проїзд у тролейбусах. Відтепер купувати квиток доводиться не за 2, а за 3 гривні. Ціна для учнів та студентів залишилась така ж, як і раніше, – 1 гривня. Для пенсіонерів проїзд безкоштовний.
Кондукторка тролейбусу №1 каже – половина пасажирів якраз ті, хто купує повний квиток. Ніхто із них за цей день на здорожчання не поскаржився.
Втім, новим цінам пасажири не дуже раді. Кажуть, що як на 3 гривні, умови у електротранспорті не надто комфортні. Особливо нарікають на старі тролейбуси, які подекуди курсують містом.
Здорожчання проїзду в тролейбусах затвердили 20 червня під час засідання виконкому. До цього тариф змінювали 2 з половиною роки тому. Керівник Луцького підприємства електротранспорту запевняє, що зі старою ціною вони працюють собі у збиток, оскільки за цей час зросла заробітна плата, здорожчав ремонт техніки та зросли ціни на електроенергію.
До слова, у травні цього року підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках з 4 до 5 гривень.
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Про це повідомляє 12 канал.
У Луцьку 22 червня офіційно подорожчав проїзд у тролейбусах. Відтепер купувати квиток доводиться не за 2, а за 3 гривні. Ціна для учнів та студентів залишилась така ж, як і раніше, – 1 гривня. Для пенсіонерів проїзд безкоштовний.
Кондукторка тролейбусу №1 каже – половина пасажирів якраз ті, хто купує повний квиток. Ніхто із них за цей день на здорожчання не поскаржився.
Втім, новим цінам пасажири не дуже раді. Кажуть, що як на 3 гривні, умови у електротранспорті не надто комфортні. Особливо нарікають на старі тролейбуси, які подекуди курсують містом.
Здорожчання проїзду в тролейбусах затвердили 20 червня під час засідання виконкому. До цього тариф змінювали 2 з половиною роки тому. Керівник Луцького підприємства електротранспорту запевняє, що зі старою ціною вони працюють собі у збиток, оскільки за цей час зросла заробітна плата, здорожчав ремонт техніки та зросли ціни на електроенергію.
До слова, у травні цього року підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках з 4 до 5 гривень.
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Коментарі 1
А за що платити, за грязні, аварійні тролейбуси?
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