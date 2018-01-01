У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО
Сьогодні, 21:08
У Луцьку на проспекті Перемоги загинула жінка, яка випала з вікна.
Інцидент трапився ввечері 23 червня.
На проспекті Перемоги, 5 у Луцьку з вікна третього поверху випала молода жінка. У результаті падіння вона загинула.
На місці події працює поліція.
Деталі згодом.
Нагадаємо, на вулиці Володимирській у Луцьку з вікна випав 3-річний хлопчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився ввечері 23 червня.
На проспекті Перемоги, 5 у Луцьку з вікна третього поверху випала молода жінка. У результаті падіння вона загинула.
На місці події працює поліція.
Деталі згодом.
Нагадаємо, на вулиці Володимирській у Луцьку з вікна випав 3-річний хлопчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Лучан кличуть на турнір зі стрітболу
Сьогодні, 20:03
На вулицях Шацька встановили відеокамери
Сьогодні, 19:02