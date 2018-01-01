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У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО

У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги загинула жінка, яка випала з вікна.

Інцидент трапився ввечері 23 червня.

На проспекті Перемоги, 5 у Луцьку з вікна третього поверху випала молода жінка. У результаті падіння вона загинула.

На місці події працює поліція.

Деталі згодом.

Нагадаємо, на вулиці Володимирській у Луцьку з вікна випав 3-річний хлопчик.

У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО

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Теги: смерть, Волинь
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