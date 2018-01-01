У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО





Інцидент трапився ввечері 23 червня.



На проспекті Перемоги, 5 у Луцьку з вікна третього поверху випала молода жінка. У результаті падіння вона загинула.



На місці події працює поліція.



Деталі згодом.



Нагадаємо, на вулиці Володимирській у Луцьку з вікна випав 3-річний хлопчик.





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