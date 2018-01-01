З-під варти втік шлюбний аферист, якого судили в Луцьку

Раніше судимий у Луцькувтік під час конвоювання. На пошуки зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.Про це повідомили у ГУНП у Києві.Столична поліція розшукує Олександра Бурлаку, 1986 р.н., який сьогодні, 23 червня, скоїв втечу з-під варти. Чоловік - раніше судимий Луцьким міськрайонним судом за скоєння шахрайства та підробку документів.У рамках кримінального провадження, що перебуває у провадженні Дніпровського управління поліції, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (шахрайства) Кримінального кодексу України.Зловмисник, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.«Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження вказаної особи, негайно повідомте про це за телефонами: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102», - зазначили у відділі комунікації поліції Києва.