З-під варти втік шлюбний аферист, якого судили в Луцьку
Сьогодні, 22:11
Раніше судимий у Луцьку Олександр Бурлаку втік під час конвоювання. На пошуки зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.
Про це повідомили у ГУНП у Києві.
Столична поліція розшукує Олександра Бурлаку, 1986 р.н., який сьогодні, 23 червня, скоїв втечу з-під варти. Чоловік - раніше судимий Луцьким міськрайонним судом за скоєння шахрайства та підробку документів.
У рамках кримінального провадження, що перебуває у провадженні Дніпровського управління поліції, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (шахрайства) Кримінального кодексу України.
Зловмисник є «шлюбним» аферистом, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.
«Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження вказаної особи, негайно повідомте про це за телефонами: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102», - зазначили у відділі комунікації поліції Києва.
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Про це повідомили у ГУНП у Києві.
Столична поліція розшукує Олександра Бурлаку, 1986 р.н., який сьогодні, 23 червня, скоїв втечу з-під варти. Чоловік - раніше судимий Луцьким міськрайонним судом за скоєння шахрайства та підробку документів.
У рамках кримінального провадження, що перебуває у провадженні Дніпровського управління поліції, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (шахрайства) Кримінального кодексу України.
Зловмисник є «шлюбним» аферистом, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.
«Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження вказаної особи, негайно повідомте про це за телефонами: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102», - зазначили у відділі комунікації поліції Києва.
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