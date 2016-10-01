Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У Луцьку відбулася церемонія нагородження випускників-медалістів. Не менш ретельно за дівчат свої образи на урочистості продумали й хлопці.
Випускники зробили ставку на мінімалізмі - обрали вишукані костюми у чорному, сірому, білому, синьому і навіть смарагдовому кольорах.
Із аксесуарів хлопці одягнули запонки, стильні метелики чи краватки. Перевагу надали зручному взуттю - кедам, кросівкам або ж туфлям на шнурівках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Випускники зробили ставку на мінімалізмі - обрали вишукані костюми у чорному, сірому, білому, синьому і навіть смарагдовому кольорах.
Із аксесуарів хлопці одягнули запонки, стильні метелики чи краватки. Перевагу надали зручному взуттю - кедам, кросівкам або ж туфлям на шнурівках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 17:17
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Переповнений очисний ставок: сморід у Луцьку «затягує» із села
Сьогодні, 17:05