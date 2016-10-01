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Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО

Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
У Луцьку відбулася церемонія нагородження випускників-медалістів. Не менш ретельно за дівчат свої образи на урочистості продумали й хлопці.

Випускники зробили ставку на мінімалізмі - обрали вишукані костюми у чорному, сірому, білому, синьому і навіть смарагдовому кольорах.

Із аксесуарів хлопці одягнули запонки, стильні метелики чи краватки. Перевагу надали зручному взуттю - кедам, кросівкам або ж туфлям на шнурівках.
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО
Кеди і стильні метелики: що одягнули луцькі випускники. ФОТО


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Теги: випускний, хлопці, одяг, Луцьк
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