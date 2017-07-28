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Волинське сало – найдешевше в Україні

Волинське сало – найдешевше в Україні
Волинське сало коштує дешевше, аніж у будь-якій області на Волині.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

Лідер найдешевших продуктів у одній області - Тернопільщина.

Він зауважив, що Волинь ділить 10-16 місця серед інших областей, у яких один продукт - найдешевший у країні.

«У Волинській області найдешевше сало – 43,6 грн/кг при середньостатистичному показнику в Україні 68,8грн», - зазначив Дорошенко.

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Теги: сало, ціна, продукт, Волинь
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