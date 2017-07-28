Волинське сало – найдешевше в Україні





Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.



Лідер найдешевших продуктів у одній області - Тернопільщина.



Він зауважив, що Волинь ділить 10-16 місця серед інших областей, у яких один продукт - найдешевший у країні.



«У Волинській області найдешевше сало – 43,6 грн/кг при середньостатистичному показнику в Україні 68,8грн», - зазначив Дорошенко.

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