У луцькому сквері з’являться тренажери для собак
Сьогодні, 12:22
У Луцьку поставлять тренажери для собак.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що додатково на підтримку ініціатив жителів Луцька спрямують 500 тисяч гривень.
Серед них – встановлення тренажерів для собак. За словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, тренажери встановлять у сквері Героїв Майдану.
«Там будуть різноманітні стійки, бруси для тренування собак», - зауважив він.
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Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що додатково на підтримку ініціатив жителів Луцька спрямують 500 тисяч гривень.
Серед них – встановлення тренажерів для собак. За словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, тренажери встановлять у сквері Героїв Майдану.
«Там будуть різноманітні стійки, бруси для тренування собак», - зауважив він.
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