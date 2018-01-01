У луцькому сквері з’являться тренажери для собак

У Луцьку поставлять тренажери для собак.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що додатково на підтримку ініціатив жителів Луцька спрямують 500 тисяч гривень.Серед них – встановлення тренажерів для собак. За словами директора департаменту ЖКГ, тренажери встановлять у сквері Героїв Майдану.«Там будуть різноманітні стійки, бруси для тренування собак», - зауважив він.