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У луцькому сквері з’являться тренажери для собак

У луцькому сквері з’являться тренажери для собак
У Луцьку поставлять тренажери для собак.

Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що додатково на підтримку ініціатив жителів Луцька спрямують 500 тисяч гривень.

Серед них – встановлення тренажерів для собак. За словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, тренажери встановлять у сквері Героїв Майдану.

«Там будуть різноманітні стійки, бруси для тренування собак», - зауважив він.

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Теги: тренажери, собаки
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