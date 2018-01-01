Посеред сміття: в яких умовах мешкають діти

У Турійському районі поліція активізувала роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Турійського відділення поліції у соціальній мережі Facebook.Протягом червня правоохоронці обстежили умови проживання у 15 сім’ях. Батьків переконували посилити увагу до дітей. В п’ятьох сім’ях у Турійському районі поліцейські виявили, що батьки зловживають алкогольними напоями та діти проживають в неналежних умовах.Недобросовісних батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей).В 2018 році через зловживання батьками алкогольними напоями трьох дітей направили до притулку.