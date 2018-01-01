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Посеред сміття: в яких умовах мешкають діти

Посеред сміття: в яких умовах мешкають діти
У Турійському районі поліція активізувала роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Турійського відділення поліції у соціальній мережі Facebook.

Протягом червня правоохоронці обстежили умови проживання у 15 сім’ях. Батьків переконували посилити увагу до дітей. В п’ятьох сім’ях у Турійському районі поліцейські виявили, що батьки зловживають алкогольними напоями та діти проживають в неналежних умовах.

Недобросовісних батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей).

В 2018 році через зловживання батьками алкогольними напоями трьох дітей направили до притулку.


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Теги: діти, Волинь
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