Посеред сміття: в яких умовах мешкають діти
Сьогодні, 08:34
У Турійському районі поліція активізувала роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Турійського відділення поліції у соціальній мережі Facebook.
Протягом червня правоохоронці обстежили умови проживання у 15 сім’ях. Батьків переконували посилити увагу до дітей. В п’ятьох сім’ях у Турійському районі поліцейські виявили, що батьки зловживають алкогольними напоями та діти проживають в неналежних умовах.
Недобросовісних батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей).
В 2018 році через зловживання батьками алкогольними напоями трьох дітей направили до притулку.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Турійського відділення поліції у соціальній мережі Facebook.
Протягом червня правоохоронці обстежили умови проживання у 15 сім’ях. Батьків переконували посилити увагу до дітей. В п’ятьох сім’ях у Турійському районі поліцейські виявили, що батьки зловживають алкогольними напоями та діти проживають в неналежних умовах.
Недобросовісних батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей).
В 2018 році через зловживання батьками алкогольними напоями трьох дітей направили до притулку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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