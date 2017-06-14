У Ковелі вперше виділили гроші на хіміотерапію для онкохворих
Сьогодні, 02:59
Цього року вперше у Ковелі було виділено кошти з міського бюджету на придбання хіміотерапевтичних препаратів для онкохворих людей.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Ковельської міської ради Лідія Жолінська поінформувала, що рішенням міської ради було передбачено 100 тисяч гривень. Аби надавати медичну допомогу онкохворим ковельчанам, у терапевтичному відділенні було створено додаткові ліжкомісця.
Ковельська влада другий рік поспіль надає матеріальну підтримку ковельчанам з онкозахворюваннями.
Станом на сьогодні з бюджету уже виділено 370 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Ковельської міської ради Лідія Жолінська поінформувала, що рішенням міської ради було передбачено 100 тисяч гривень. Аби надавати медичну допомогу онкохворим ковельчанам, у терапевтичному відділенні було створено додаткові ліжкомісця.
Ковельська влада другий рік поспіль надає матеріальну підтримку ковельчанам з онкозахворюваннями.
Станом на сьогодні з бюджету уже виділено 370 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі вперше виділили гроші на хіміотерапію для онкохворих
Сьогодні, 02:59
Польська поліція затримала банду грабіжників із Волині
Сьогодні, 02:19
Церковний конфлікт на Волині: парафіяни зачинилися у храмі
Сьогодні, 00:53
На луцькому ринку вилучили партію сурогату
Сьогодні, 00:12
26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00