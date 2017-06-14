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У Ковелі вперше виділили гроші на хіміотерапію для онкохворих

У Ковелі вперше виділили гроші на хіміотерапію для онкохворих
Цього року вперше у Ковелі було виділено кошти з міського бюджету на придбання хіміотерапевтичних препаратів для онкохворих людей.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

Начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Ковельської міської ради Лідія Жолінська поінформувала, що рішенням міської ради було передбачено 100 тисяч гривень. Аби надавати медичну допомогу онкохворим ковельчанам, у терапевтичному відділенні було створено додаткові ліжкомісця.

Ковельська влада другий рік поспіль надає матеріальну підтримку ковельчанам з онкозахворюваннями.

Станом на сьогодні з бюджету уже виділено 370 тисяч гривень.


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Теги: рак, Волинь
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