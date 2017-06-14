У Ковелі вперше виділили гроші на хіміотерапію для онкохворих

Цього року вперше у Ковелі було виділено кошти з міського бюджету на придбання хіміотерапевтичних препаратів для онкохворих людей.Про це повідомили у Ковельській міськраді.Начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Ковельської міської радипоінформувала, що рішенням міської ради було передбачено 100 тисяч гривень. Аби надавати медичну допомогу онкохворим ковельчанам, у терапевтичному відділенні було створено додаткові ліжкомісця.Ковельська влада другий рік поспіль надає матеріальну підтримку ковельчанам з онкозахворюваннями.Станом на сьогодні з бюджету уже виділено 370 тисяч гривень.