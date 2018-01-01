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Луцькі маршрутники відмовляються возити учнів за 2 гривні

Луцькі маршрутники відмовляються возити учнів за 2 гривні
Лучани нарікають на те, що водії маршруток відмовляються возити учнів та студентів за 2 гривні.

Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами заступника директора луцького ЦНАПу Тетяни Книш, за тиждень у групу оперативного реагування міської ради надійшло 40 дзвінків, що стосувалися роботи маршрутних автобусів.

«Нарікали лучани на відсутність рейсів, великий інтервал руху та недотримання графіків, грубу поведінку водіїв, порушення правил дорожнього руху, відмову перевозити учнів та студентів за 2 гривні у літній період, бруд», - зауважила вона.

Зокрема, скаржились на маршрутки №1, 9а, 10, 11, 12, 17, 17а, 19, 23, 24, 28, 29, 31, 47. Також 2 повідомлення стосувались руху тролейбусів у місті.

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Теги: маршрутки, учні, Луцьк пернвезення
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