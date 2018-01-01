На «Арені розваг Generator City» — акція «1+1»*
Сьогодні, 20:11
На Арені розваг Generator City пропонують скористатися акційною пропозицією 1+1: приведи друга та плати менше!
Вартість катання з прокатними роликами для двох – 45 гривень, зі своїми – 20 гривень. Кататися можна хоч цілий день!
Арена розваг Generator City чекає на тебе.
ТРЦ ПортCity, 2 поверх.
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Вартість катання з прокатними роликами для двох – 45 гривень, зі своїми – 20 гривень. Кататися можна хоч цілий день!
Арена розваг Generator City чекає на тебе.
ТРЦ ПортCity, 2 поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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