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На «Арені розваг Generator City» — акція «1+1»*

На «Арені розваг Generator City» — акція «1+1»*
На Арені розваг Generator City пропонують скористатися акційною пропозицією 1+1: приведи друга та плати менше!

Вартість катання з прокатними роликами для двох – 45 гривень, зі своїми – 20 гривень. Кататися можна хоч цілий день!

Арена розваг Generator City чекає на тебе.

ТРЦ ПортCity, 2 поверх.
На «Арені розваг Generator City» — акція «1+1»*

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Теги: ПортCity
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