На «Арені розваг Generator City» — акція «1+1»*





Вартість катання з прокатними роликами для двох – 45 гривень, зі своїми – 20 гривень. Кататися можна хоч цілий день!



Арена розваг Generator City чекає на тебе.



ТРЦ ПортCity, 2 поверх.



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