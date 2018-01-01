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Центр Луцька перекриють через спортивні змагання

Центр Луцька перекриють через спортивні змагання
У Луцьку відбудуться ХІІІ міжнародні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка».

У зв'язку з цим 1 липня перекриють частину центральної вулиці у Луцьку, - відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради Григорій Пустовіт.

Таким чином 1 липня з 09.00 до 13.00 у місті проведуть ХІІІ міжнародні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка» на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена.

На цьому відрізку зупинять рух транспорту.

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Теги: спорт
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