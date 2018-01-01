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Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО

Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО
На майдані перед головним корпусом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у Луцьку відбулись урочистості з нагоди 22-ї річниці ухвалення Конституції.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.

На захід завітали представники влади, духовенство та громадськість нашого міста.
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО

Розпочався захід із богослужіння, яке очолив митрополит Луцький і Волинський УПЦ КП Михаїл, та урочистого виконання Державного Гімну України.
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО

«Сьогодні ми в незвичному форматі святкуємо День Конституції. Це свідчить про нові віяння у суспільстві та владі. Тому що ми вперше так урочисто за багато років вшановуємо Основний Закон. Нарешті сила Закону стає на перше місце у суспільстві, та ми починаємо шанувати його і його появу. Шанувати той Закон, який дає можливість гармонійно людям жити у нашій незалежній Україні», - розповів владика Михаїл.
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО

До вітального слова долучився також голова ОДА Олександр Савченко: «Лише 22 року тому Верховна Рада України ухвалила Конституцію, Основний Закон нашої держави. І цим український народ продемонстрував, що відкидає радянський вектор руху і воліє крокувати шляхом розвинених країн. Вперше в українській історії Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека були визнані найвищими цінностями».
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО
Урочистості з нагоди Дня Конституції в Луцьку. ФОТО

Опісля цього відбулось вручення нагород громадським діячам та представникам духовенства за вагомий особистий внесок у розбудову держави і служіння українському народу. А концерт доповнив урочистий характер свята.

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Теги: День Конституції, концерт
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Коментарі 2
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у робочий час.
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перекрити дороги ,щоб люди не могли доїхати, пробки кругом. СВЯТКУЄМО!!!!!!Дебіли
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