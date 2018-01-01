Щасливчик тричі за тиждень виграв у лотерею майже 2 мільйони доларів

Карло Массет з Сіднея двічі виграв у лотерею за один тиждень. Сумарний виграш чоловіка становив 2,5 мільйона австралійських доларів (понад 1,8 млн американських доларів.



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Після двох фантастичних перемог, чоловік вирішив перевірити удачу ще раз. Як виявилося, третій квиток приніс Карлу 48 тисяч австралійських доларів.



Він пожертвування 50 тисяч австралійських доларів у відділення з лікування хвороб серця і легенів у лікарні святого Вінсента.



«Я дуже поважаю цю лікарню і був радий допомогти їй, чим можу», - сказав він.



Чоловік зізнався, що вже п'ять разів за своє життя вигравав у лотарею великі гроші.



Шанс виграти в лотерею в Австралії становить 50 до одного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Австралії 59-річнийз Сіднея двічі виграв у лотерею за один тиждень. Сумарний виграш чоловіка становив 2,5 мільйона австралійських доларів (понад 1,8 млн американських доларів.Про це повідомляє Укрінформ Після двох фантастичних перемог, чоловік вирішив перевірити удачу ще раз. Як виявилося, третій квиток приніс Карлу 48 тисяч австралійських доларів.Він пожертвування 50 тисяч австралійських доларів у відділення з лікування хвороб серця і легенів у лікарні святого Вінсента.«Я дуже поважаю цю лікарню і був радий допомогти їй, чим можу», - сказав він.Чоловік зізнався, що вже п'ять разів за своє життя вигравав у лотарею великі гроші.Шанс виграти в лотерею в Австралії становить 50 до одного.

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