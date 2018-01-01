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«Луцьким ринкам» хочуть дати грошей

«Луцьким ринкам» хочуть дати грошей
Для комунального підприємства «Луцькі ринки» хочуть виділити 144 тисячі гривень на зарплату працівникам та сплату земельного податку за ринок «Варшавський».

Про це стало відомо під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради 27 червня.

Відповідну пропозицію вніс Ігор Поліщук. За його словами, треба виділити цю суму, адже вже є зареєстровано право постійного користування на ринок «варшавський». Тому треба сплачувати земельний податок, аби не «набігала» пеня.

Натомість депутат Богдан Богонос пригадав, що під час минулої сесії виділяли кошти на зарплату працівникам КП. Тому він поцікавився, чи будуть кошти на таку статтю у цьому місяці. Поліщук уточнив, що в цю суму входить заробітна плата для 3 працівників.

Зрештою, депутати підтримали пропозицію виділення коштів, тож надалі її мають затвердити на сесії. Кошти шукатимуть у резервному фонді міста.

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Теги: Луцькі ринки, гроші, Луцьк, КП
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