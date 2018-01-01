Луцькі депутати просять звільнити засудженого в Росії Олега Сенцова
Сьогодні, 11:04
Депутати Луцькради підтримали звернення до Президента України, депутатів Верховної Ради, міністра закордонних справ з метою вжити усіх можливих засобів для звільнення Олега Сенцова та інших громадян України, засуджених в Росії за сфабрикованими кримінальними справами.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Усі знають, що на території Росії перебуває 70 політв’язнів. Один із них – Олег Сенцов, котрий розпочав голодування», - зауважив депутат Микола Собуцький.
Депутати просять ініціювати звернення в Міжнародний суд із прав людини та поширювати інформацію про політв’язнів на всіх офіційних зустрічах представників української влади з офіційними делегаціями інших країн.
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Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Усі знають, що на території Росії перебуває 70 політв’язнів. Один із них – Олег Сенцов, котрий розпочав голодування», - зауважив депутат Микола Собуцький.
Депутати просять ініціювати звернення в Міжнародний суд із прав людини та поширювати інформацію про політв’язнів на всіх офіційних зустрічах представників української влади з офіційними делегаціями інших країн.
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