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Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО

Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
На півдні канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор за кілька годин випало близько 12 см снігу.

Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, розташованого в Атлантичному океані, - повідомляє Укрінформ.

У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від заметів.

Хоча велика частина Канади розташована в Арктиці, острів Ньюфаундленд знаходиться у помірному поясі, для якого є абсолютно не характерними снігопади улітку.

Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО

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Теги: сніг, Канада
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