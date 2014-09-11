Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО





Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, розташованого в Атлантичному океані, - повідомляє



У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від заметів.



Хоча велика частина Канади розташована в Арктиці, острів Ньюфаундленд знаходиться у помірному поясі, для якого є абсолютно не характерними снігопади улітку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На півдні канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор за кілька годин випало близько 12 см снігу.Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, розташованого в Атлантичному океані, - повідомляє Укрінформ У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від заметів.Хоча велика частина Канади розташована в Арктиці, острів Ньюфаундленд знаходиться у помірному поясі, для якого є абсолютно не характерними снігопади улітку.

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