Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 11:42
На півдні канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор за кілька годин випало близько 12 см снігу.
Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, розташованого в Атлантичному океані, - повідомляє Укрінформ.
У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від заметів.
Хоча велика частина Канади розташована в Арктиці, острів Ньюфаундленд знаходиться у помірному поясі, для якого є абсолютно не характерними снігопади улітку.
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Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд, розташованого в Атлантичному океані, - повідомляє Укрінформ.
У міністерстві транспорту водіїв попередили про небезпеку на дорогах через ожеледицю і випустили десятки одиниць снігоочисної техніки для розчищення трас від заметів.
Хоча велика частина Канади розташована в Арктиці, острів Ньюфаундленд знаходиться у помірному поясі, для якого є абсолютно не характерними снігопади улітку.
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