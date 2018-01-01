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У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр

У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
У Луцьку на вулиці Кривий Вал хочуть звести торгово-офісний центр.

Про це стало відомо під час сесії 27 червня.

В Луцькраду звернувся Валерій Феоктістов з проханням надати дозвіл на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки. Зробити це прохали для того, аби змінити призначення ділянки на вул. Кривий Вал, 37 під будівництво торгово-офісних приміщень.

Заступник начальника управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що відповідно до актуального плану вказана ділянка передбачена перебуває у зоні громадської забудови. Йдеться про ділянку, зліва якої знаходиться «Укртелеком», справа готель «Noble», а навпроти - бізнес-центр «Гранд персона».

«Зараз там захаращений приватний будинок, його викупили, там хочуть побудувати торгово-офісний центр. Ну, центр – це голосно сказано», - додав Туз.

Однак депутат Павло Данильчук зауважив, що наразі формують межі історико культурного-заповідника у Луцьку, тому, можливо, варто зараз утриматися стосовно цього питання. Аби згодом не трапилося так, що ця ділянка потрапить у межі заповідника.

Зрештою, депутати не підтримали проекту рішення та не дали дозволу на розробку ПДП. Тому поки перспектива центру "відсувається" на невизначений термін.

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Теги: забудова, будівництво, Туз, Луцьк
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Коментарі 2
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Закрийте "гадюшник" Техас...і під готель для туристів може бути, і під торгово-офісний добре!!!
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Закрийте "гадюшник" Техас...і під готель для туристів може бути, і під торгово-офісний добре!!!
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