У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр

У Луцьку на вулиці Кривий Вал хочуть звести торгово-офісний центр.Про це стало відомо під час сесії 27 червня.В Луцькраду звернувсяз проханням надати дозвіл на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Кривий Вал, Глушець, Градний Узвіз, Гончарова, Паркова та Лесі Українки. Зробити це прохали для того, аби змінити призначення ділянки на вул. Кривий Вал, 37 під будівництво торгово-офісних приміщень.Заступник начальника управління містобудування та архітектурирозповів, що відповідно до актуального плану вказана ділянка передбачена перебуває у зоні громадської забудови. Йдеться про ділянку, зліва якої знаходиться «Укртелеком», справа готель «Noble», а навпроти - бізнес-центр «Гранд персона».«Зараз там захаращений приватний будинок, його викупили, там хочуть побудувати торгово-офісний центр. Ну, центр – це голосно сказано», - додав Туз.Однак депутатзауважив, що наразі формують межі історико культурного-заповідника у Луцьку, тому, можливо, варто зараз утриматися стосовно цього питання. Аби згодом не трапилося так, що ця ділянка потрапить у межі заповідника.Зрештою, депутати не підтримали проекту рішення та не дали дозволу на розробку ПДП. Тому поки перспектива центру "відсувається" на невизначений термін.