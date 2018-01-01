День Конституції: що знають волиняни про Основний Закон





Журналісти дізналися, що знають про Основний Закон волиняни, чи дотримуються його та, зрештою, як святкують цей день, - повідомляє



Верховна Рада України 28 червня 1996 року проголосувала за Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проектом, не залишаючи сесійну залу всю ніч.



Чи замислюються волиняни над значенням цього свята – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці сьогодні, 28 червня, відзначають свято державної ваги – День Конституції України.Журналісти дізналися, що знають про Основний Закон волиняни, чи дотримуються його та, зрештою, як святкують цей день, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.Верховна Рада України 28 червня 1996 року проголосувала за Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проектом, не залишаючи сесійну залу всю ніч.Чи замислюються волиняни над значенням цього свята – у сюжеті.

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