вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День Конституції: що знають волиняни про Основний Закон

День Конституції: що знають волиняни про Основний Закон
Українці сьогодні, 28 червня, відзначають свято державної ваги – День Конституції України.

Журналісти дізналися, що знають про Основний Закон волиняни, чи дотримуються його та, зрештою, як святкують цей день, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.

Верховна Рада України 28 червня 1996 року проголосувала за Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проектом, не залишаючи сесійну залу всю ніч.

Чи замислюються волиняни над значенням цього свята – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, день конституції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
День Конституції: що знають волиняни про Основний Закон
Сьогодні, 06:07
На Волині не вистачає сімейних лікарів
Сьогодні, 04:47
Хлопчик із Луцька став бронзовим призером чемпіонату світу з шахів
Сьогодні, 04:03
Що зміниться з 1 липня: медреформа, комуналка, 4G, обмін валют
Сьогодні, 03:12
Судили водія маршрутки, який на Волині побив пасажира
Сьогодні, 02:03
Схожі новини
Сподіваюсь, після цього люди зрозуміють, хто є хто, - Вусенко про «упереджене» голосування на сесії Сподіваюсь, після цього люди зрозуміють, хто є хто, - Вусенко про «упереджене» голосування на сесії
27 червень, 22:40
Поточний ремонт луцької вулиці обійдеться у 300 тисяч Поточний ремонт луцької вулиці обійдеться у 300 тисяч
27 червень, 21:51
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
27 червень, 20:18
На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти На Театральному майдані Луцька й далі «гудітимуть» концерти
27 червень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День Конституції: що знають волиняни про Основний Закон
Сьогодні, 06:07
 0
На Волині не вистачає сімейних лікарів
Сьогодні, 04:47
 0
Хлопчик із Луцька став бронзовим призером чемпіонату світу з шахів
Сьогодні, 04:03
 0
Що зміниться з 1 липня: медреформа, комуналка, 4G, обмін валют
Сьогодні, 03:12
 0
Судили водія маршрутки, який на Волині побив пасажира
Сьогодні, 02:03
 0
Медіа
відео
1/8