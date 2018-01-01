День Конституції: що знають волиняни про Основний Закон
Сьогодні, 06:07
Українці сьогодні, 28 червня, відзначають свято державної ваги – День Конституції України.
Журналісти дізналися, що знають про Основний Закон волиняни, чи дотримуються його та, зрештою, як святкують цей день, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.
Верховна Рада України 28 червня 1996 року проголосувала за Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проектом, не залишаючи сесійну залу всю ніч.
Чи замислюються волиняни над значенням цього свята – у сюжеті.
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Журналісти дізналися, що знають про Основний Закон волиняни, чи дотримуються його та, зрештою, як святкують цей день, - повідомляє Перший із посиланням на Сфера-ТВ.
Верховна Рада України 28 червня 1996 року проголосувала за Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проектом, не залишаючи сесійну залу всю ніч.
Чи замислюються волиняни над значенням цього свята – у сюжеті.
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