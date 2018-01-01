Нічна пожежа у Луцьку: подробиці. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У Луцьку на вулиці Петра Маха вночі загорівся хлів: полум'я знищило речі домашнього вжитку, перекриття і покрівлю.
Пожежа трапилася у ніч на четвер, 28 червня, близько першої години ночі, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Волинській області, будівля загорілася через “необережне поводження з вогнем невстановлених осіб”.
Рятувальники, які прибули на виклик, оперативно загасили полум’я.
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Пожежа трапилася у ніч на четвер, 28 червня, близько першої години ночі, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Волинській області, будівля загорілася через “необережне поводження з вогнем невстановлених осіб”.
Рятувальники, які прибули на виклик, оперативно загасили полум’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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