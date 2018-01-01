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Мам, я тебе люблю: волинські випускники зняли зворушливе відео з батьками

Мам, я тебе люблю: волинські випускники зняли зворушливе відео з батьками
Випускники гімназії селища Голоби Ковельського району знали відео, як телефонують батькам та кажуть, що люблять їх.

Ролик опублікували на сторінці школи у мережі Facebook.

Випускники зняли на відео, як телефонують батькам та кажуть, що люблять. Мами та тати по-різному реагували на зізнанная дітей: дехто одразу ж розчулювався, дехто ж хвилювався, що "чадо" щось накоїло.



Також на сторінці заккладу опублікували відео, де знялися мами випускників. Вони прийшли до школи в образі першокласниць із бантиками, та поступово "трансформувалися" у дорослих. Закінчується ролик тим, що мами символічно покидаюь стіни школи, а на останок одна із них розгортає плакат із посланням, адресованим справжнім випускникам - "В щасливу дорогу!"


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Теги: випускний, ролик
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