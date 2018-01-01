Луцьк: за крадіжки шуб, взуття та кави чоловіка засудили на понад 3 роки тюрми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 червня, - інформують



Як вдалося встановити під час судового засідання, з 19 по 21 листопада 2017 року обвинувачений, знаходячись на території «Завокзального» ринку на вулиці Карпенка-Карого, 1, шляхом розрізу металевих утримуючих дужок замка проник всередину торгівельного контейнеру № 274, звідки викрав хутряних шуб та дублянок на 71 тисячу 222 гривні.



До того ж, він з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року шляхом пошкодження замка проник до металевого павільйону № 1723 на «Завокзальному» ринку, звідки викрав жіночого взуття на 29 тисяч 776 гривень.



Окрім того, перебуваючи за адресою вулиця Сенаторки Левчанівської, 13 у Луцьку, що навпроти зупинки громадського транспорту «Центральний ринок», шляхом зриву скоби проник до контейнеру №9, що розташований на території ТЦ «Ярмарок», звідки викрав мобільні телефони та аксесуари до них на суму 27 тисяч 331 гривня.



Однак на цьому чоловік не зупинився і викрав 21 кілограм кави та блендер у кіоску поблизу ТЦ «Караван», чим наніс потерпілому збитків на суму 14 тисяч 400 гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та неоспорював фактичних обставин злочину.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік викрав шуби та взуття на ринку, а також "обчистив" магазин із мобілками та викрав 21 кг кави - за це він відсидить 3,6 року.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 червня, - інформують Волинські Новини. Як вдалося встановити під час судового засідання, з 19 по 21 листопада 2017 року обвинувачений, знаходячись на території «Завокзального» ринку на вулиці Карпенка-Карого, 1, шляхом розрізу металевих утримуючих дужок замка проник всередину торгівельного контейнеру № 274, звідки викрав хутряних шуб та дублянок на 71 тисячу 222 гривні.До того ж, він з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року шляхом пошкодження замка проник до металевого павільйону № 1723 на «Завокзальному» ринку, звідки викрав жіночого взуття на 29 тисяч 776 гривень.Окрім того, перебуваючи за адресою вулиця Сенаторки Левчанівської, 13 у Луцьку, що навпроти зупинки громадського транспорту «Центральний ринок», шляхом зриву скоби проник до контейнеру №9, що розташований на території ТЦ «Ярмарок», звідки викрав мобільні телефони та аксесуари до них на суму 27 тисяч 331 гривня.Однак на цьому чоловік не зупинився і викрав 21 кілограм кави та блендер у кіоску поблизу ТЦ «Караван», чим наніс потерпілому збитків на суму 14 тисяч 400 гривень.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та неоспорював фактичних обставин злочину.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих.

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