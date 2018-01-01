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Курс валют у Луцьку на 30 червня

Курс валют у Луцьку на 30 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.014, а продаж - 26.314.

Євро при купівлі становить - 30.237, при продажу - 30.877.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.635, продаж - 7.235.

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Теги: курс валют, Луцьк
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