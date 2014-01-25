У місті на Волині ледь не загорівся автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 09:32
У Камені-Каширському, на вулиці Ватутіна, ледь не загорівся автомобіль, який потрапив у ДТП.
Інцидент трапився у п'ятницю, 29 червня, о 03:50, - інформує прес-служба камінь-каширських рятувальників.
Пожежники виїжджила, щоб запогіти загоранню легковика, який потрапив у ДТП.
Рятувальники від'єднали акумуляторну батарею та подали вогнегасні засоби у моторний відсік автомобіля.
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Інцидент трапився у п'ятницю, 29 червня, о 03:50, - інформує прес-служба камінь-каширських рятувальників.
Пожежники виїжджила, щоб запогіти загоранню легковика, який потрапив у ДТП.
Рятувальники від'єднали акумуляторну батарею та подали вогнегасні засоби у моторний відсік автомобіля.
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