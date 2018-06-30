Розповіли, кому спершу підніматимуть пенсію

Павло Розенко розповів, кому піднімуть пенсію в першу чергу.



Про це він розповів у інтерв'ю 5 каналу, - пише



«Найбільш гостре сьогодні питання для чорнобильців, і треба врахувати одну з головних проблем пенсійної реформи, що дуже малу надбавку до пенсії отримали люди з великим трудовим стажем 35-45 років, але малою заробітною платою.



Ми працюємо і президент звертався до уряду, і глава уряду це обіцяв, що все-таки питання великого строкового стажу і маленької зарплати має бути перераховане», - підкреслив політик.



«І я знаю, що Мінсоцполітики зараз готує відповідні розрахунки і пропозиції і, на мій погляд, це питання дуже болісне. Але не наша влада винна в тому, що люди тоді отримували мінімальну зарплату.



Але ми не можемо пройти повз цю проблему і все-таки треба це питання врахувати і зробити для цих людей якусь окрему програму», - додав він.



Розенко також зазначив, що все залежить від ресурсу.



«Якщо це більший ресурс - буде один варіант, якщо менший - то інший», - сказав віце-прем'єр.



На запитання ведучого, чи з'явиться все-таки додатковий ресурс на підняття пенсій, Розенко відповів: «Думаю, що так. Ми бачимо позитивну динаміку надходжень до Пенсійного фонду. Ми отримали 3 млрд додатково у Пенсійний фонд, порівняно з тим, що планували.



Також буде багато залежати від того, чи вдасться підвищити мінімальну зарплату до 4 200 грн. Все-таки це дасть ще додатковий ресурс у Пенсійний фонд України.



І от, акумулювавши всі ці ресурси, я сподіваюся, що наприкінці року ми будемо мати достатньо грошових надходжень до Пенсійного фонду України, щоб без інфляції, без збільшення дефіциту в Пенсійному фонді все-таки зробити якісь додаткові пенсійні програми».



Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що у бюджеті поки що немає коштів для підвищення мінімальної зарплати, а чи зможе уряд знайти необхідні кошти, стане зрозуміло на початку липня цього року.



За його словами, підвищення можливе за умови перевиконання доходів бюджету.



Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.



Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій половині 2018 року.



Екс-глава Мінфіну Олександр Данилюк перед своїм звільненням розповів, що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає.

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