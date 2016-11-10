Волинська Держпродспоживслужба купить три легковики за мільйон гривень





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Загалом легковики потужністю не менше 100 кінських сил планують купити за 999 900 гривень. Привезти авто мають до 30 вересня 2018 року.



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Тамара Бичук розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost, що автопарк установи – застарілий, тому автомобілі вирішили придбати за рахунок коштів спецфонду.



«У нас є 43 одиниці техніки і вже оголошено тендери на її ремонт на 400 тисяч гривень, тому доцільніше купувати нові автомобілі. Тим паче, Держпродспоживслужба здійснює постійні виїзди, зокрема, розвозить вакцини, оглядає навчальні заклади, здійснює заходи щодо недопущення



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