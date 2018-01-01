Волинські велосипедистки стали призерками чемпіонату України

Волинянки стали призерками чемпіонату України з велоспорту.У Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту трек, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Змагання проходили з 27 червня по 2 липня.Волинські велосипедистки на цих змаганнях виступили успішно.виборола два 1 місця серед жінок у дистанції на 500 метрів, а також в олімпійському спринті. Крім того, спортсменка здобула 2 місце в командній гонці переслідувань 4 км.Серед юніорок 1 місце посілав олімпійському спринті та 3 місце в дистанції на 500 метрів.