Волинські велосипедистки стали призерками чемпіонату України
Сьогодні, 15:55
Волинянки стали призерками чемпіонату України з велоспорту.
У Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту трек, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Змагання проходили з 27 червня по 2 липня.
Волинські велосипедистки на цих змаганнях виступили успішно.
Дарина Мартинюк виборола два 1 місця серед жінок у дистанції на 500 метрів, а також в олімпійському спринті. Крім того, спортсменка здобула 2 місце в командній гонці переслідувань 4 км.
Серед юніорок 1 місце посіла Олександра Логвінюк в олімпійському спринті та 3 місце в дистанції на 500 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту трек, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Змагання проходили з 27 червня по 2 липня.
Волинські велосипедистки на цих змаганнях виступили успішно.
Дарина Мартинюк виборола два 1 місця серед жінок у дистанції на 500 метрів, а також в олімпійському спринті. Крім того, спортсменка здобула 2 місце в командній гонці переслідувань 4 км.
Серед юніорок 1 місце посіла Олександра Логвінюк в олімпійському спринті та 3 місце в дистанції на 500 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські велосипедистки стали призерками чемпіонату України
Сьогодні, 15:55
На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання»
Сьогодні, 15:44
Волинські гірники «забарикадувалися» під землею
Сьогодні, 15:33
На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків
Сьогодні, 15:14