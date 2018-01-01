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Волинські велосипедистки стали призерками чемпіонату України

Волинські велосипедистки стали призерками чемпіонату України
Волинянки стали призерками чемпіонату України з велоспорту.

У Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту трек, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Змагання проходили з 27 червня по 2 липня.

Волинські велосипедистки на цих змаганнях виступили успішно.

Дарина Мартинюк виборола два 1 місця серед жінок у дистанції на 500 метрів, а також в олімпійському спринті. Крім того, спортсменка здобула 2 місце в командній гонці переслідувань 4 км.

Серед юніорок 1 місце посіла Олександра Логвінюк в олімпійському спринті та 3 місце в дистанції на 500 метрів.

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Теги: спорт
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