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Що буде у підземеллях луцького собору

Що буде у підземеллях луцького собору
У підземеллях кафедрального собору Петра і Павла хочуть відкрити експозицію зі знайдених Олегом Виноградовим експонатів.

Про це розповів настоятель у Луцьку отець Павло Хом'як, - пише інтернет-видання Волинь24.

За його словами, краєзнавець-ентузіаст Олег Виноградов за час роботи у катакомбах знайшов багато експонатів, проте, не упорядкував їх. Саме цим планують зайнятись найближчим часом.

«Ми плануємо зробити експонацію, виставити всі експонати, які зібрав пан Олег. За допомогою наукових працівників ми приготували стелажі, на яких будуть розміщені всі ці скарби», - розповів він.

Також він додав, що у грудні 2017 року їм вдалось вирішити проблему зі стічними водами. Раніше вони проходили якраз над підземеллями, через що руйнувалась одна зі стін. Крім цього, подекуди на стінах ріс грибок. Зараз ця проблема вирішена.

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Теги: підземелля, Луцьк, Олег Виноградов, експонат, експозиція
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