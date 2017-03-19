Що буде у підземеллях луцького собору

Олегом Виноградовим експонатів.



Про це розповів настоятель у Луцьку отець Павло Хом'як, - пише інтернет-видання



За його словами, краєзнавець-ентузіаст Олег Виноградов за час роботи у катакомбах знайшов багато експонатів, проте, не упорядкував їх. Саме цим планують зайнятись найближчим часом.



«Ми плануємо зробити експонацію, виставити всі експонати, які зібрав пан Олег. За допомогою наукових працівників ми приготували стелажі, на яких будуть розміщені всі ці скарби», - розповів він.



Також він додав, що у грудні 2017 року їм вдалось вирішити проблему зі стічними водами. Раніше вони проходили якраз над підземеллями, через що руйнувалась одна зі стін. Крім цього, подекуди на стінах ріс грибок. Зараз ця проблема вирішена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У підземеллях кафедрального собору Петра і Павла хочуть відкрити експозицію зі знайденихекспонатів.Про це розповів настоятель у Луцьку отець, - пише інтернет-видання Волинь24 За його словами, краєзнавець-ентузіаст Олег Виноградов за час роботи у катакомбах знайшов багато експонатів, проте, не упорядкував їх. Саме цим планують зайнятись найближчим часом.«Ми плануємо зробити експонацію, виставити всі експонати, які зібрав пан Олег. За допомогою наукових працівників ми приготували стелажі, на яких будуть розміщені всі ці скарби», - розповів він.Також він додав, що у грудні 2017 року їм вдалось вирішити проблему зі стічними водами. Раніше вони проходили якраз над підземеллями, через що руйнувалась одна зі стін. Крім цього, подекуди на стінах ріс грибок. Зараз ця проблема вирішена.

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