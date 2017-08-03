На Волині аграрії нарікають на спеку, від якої постраждали поля





Директор департаменту АПР Волинської ОДА Юрій Горбенко запевняє, що це не вплине на загальну ситуацію із врожаєм в області, - пише



На Волині цього року зерновими засіяли 290 тисяч гектарів. Це на три тисячі більше, ніж торік.



На 20 відсотків земель аграрії виділили більше під кукурудзу. Загалом - 26 тисяч гектарів.



Найбільше зросли площі ріпаку - в півтора рази.



Згідно із прогнозом гідрометеоцентру вже з середи, 4 липня, в області буде сприятлива погода для жнив. Першими збиратимуть озимі ріпак та ячмінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спека, що панувала в червні, не лише прискорила дозрівання посівів на Волині, а й вже почала їх палити. Нещодавні дощі виправили ситуацію. Щоправда, в деяких районах поля через це навіть постраждали.Директор департаменту АПР Волинської ОДАзапевняє, що це не вплине на загальну ситуацію із врожаєм в області, - пише Волинь24 На Волині цього року зерновими засіяли 290 тисяч гектарів. Це на три тисячі більше, ніж торік.На 20 відсотків земель аграрії виділили більше під кукурудзу. Загалом - 26 тисяч гектарів.Найбільше зросли площі ріпаку - в півтора рази.Згідно із прогнозом гідрометеоцентру вже з середи, 4 липня, в області буде сприятлива погода для жнив. Першими збиратимуть озимі ріпак та ячмінь.

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