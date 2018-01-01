«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах

Рожище, 1958 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.

Рожище, 1958 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.

Рожище, 1963 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.

Новими ретро світлинами із родинного альбому з читачами Інформаційного агентства ВолиньPost вирішив поділитись лучанин та дослідник історії Луцька –. На фотопідбірці ми можемо побачити скульптурну композицію «Ведмедиця з ведмежатами», яка є окрасою парку в місті Рожище.Лучанин Олег Киричок так прокоментував світлини з родинного архіву: «В багатьох містах світу є пам’ятки, які вже давно стали візитівками цих міст. Наприклад столицю Данії Копенгаген ми згадуємо по романтичній скульптурі «Русалоньки», а столицю Бельгії Брюссель по знаменитій скульптурі «Пісяючого хлопчика».Схожа пам’ятка є і у місті Рожище – це скульптура «Ведмеді», що знаходиться в Центральному парку міста. Серед десятків безликих скульптур радянських часів, саме ця композиція помітно відрізнялась художнім смаком та якістю виконання. Достеменно не відомо? коли з’явилась ця скульптура у місті та хто її автор. Перші фото згадки про неї відносяться до кінця 1950-х років. Місцеві жителі та гості міста полюбляли фотографуватися саме на фоні цієї «родзинки» Рожища».Як виявилось в процесі пошуків ідентична скульптура «Ведмедиці з ведмежатами» знаходиться на території Палац графів Шенборнів – колишньої резиденції та мисливського будинку графів Шенборнів, а з 1946 року це відомий санаторій «Карпати», розташований у селі Карпати (Мукачівського району, Закарпатської області).Тепер з’являється питання, які ведмеді є оригіналом, а які копією? З історії замку Шенборнів на Закарпатті відомо, що в 1848 році тут було був закладено сад-дендрарій. Його окрасою стало рукотворне озеро з будиночком для лебедів посередині парку та екзотичні рослини, привезені з усіх куточків планети. Озеро з самого початку відтворювало контури Австро-Угорщини. На 19 га розмістився англійський сад, який зберігав елементи дикої природи, його мешканцями стали тоді скульптури ведмедів та оленів. Прикрашають вони мальовничу місцевість і досі.Отож ймовірно чинадієвські ведмеді стали прототипом рожищенських. Проте сама історія появи ведмедів в Рожищах ще потребує пошуків інформації. Можливо, хтось із читачів знає відповідь на питання і поділиться з нами історією появи цієї незвичайної скульптури на Волині.СпілкуваласьФото з приватного архіву Олега Киричка та Рожищенського форуму.