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«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах

«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
Новими ретро світлинами із родинного альбому з читачами Інформаційного агентства ВолиньPost вирішив поділитись лучанин та дослідник історії Луцька – Олег Киричок. На фотопідбірці ми можемо побачити скульптурну композицію «Ведмедиця з ведмежатами», яка є окрасою парку в місті Рожище.

Лучанин Олег Киричок так прокоментував світлини з родинного архіву: «В багатьох містах світу є пам’ятки, які вже давно стали візитівками цих міст. Наприклад столицю Данії Копенгаген ми згадуємо по романтичній скульптурі «Русалоньки», а столицю Бельгії Брюссель по знаменитій скульптурі «Пісяючого хлопчика».

Схожа пам’ятка є і у місті Рожище – це скульптура «Ведмеді», що знаходиться в Центральному парку міста. Серед десятків безликих скульптур радянських часів, саме ця композиція помітно відрізнялась художнім смаком та якістю виконання. Достеменно не відомо? коли з’явилась ця скульптура у місті та хто її автор. Перші фото згадки про неї відносяться до кінця 1950-х років. Місцеві жителі та гості міста полюбляли фотографуватися саме на фоні цієї «родзинки» Рожища».

Як виявилось в процесі пошуків ідентична скульптура «Ведмедиці з ведмежатами» знаходиться на території Палац графів Шенборнів – колишньої резиденції та мисливського будинку графів Шенборнів, а з 1946 року це відомий санаторій «Карпати», розташований у селі Карпати (Мукачівського району, Закарпатської області).

Тепер з’являється питання, які ведмеді є оригіналом, а які копією? З історії замку Шенборнів на Закарпатті відомо, що в 1848 році тут було був закладено сад-дендрарій. Його окрасою стало рукотворне озеро з будиночком для лебедів посередині парку та екзотичні рослини, привезені з усіх куточків планети. Озеро з самого початку відтворювало контури Австро-Угорщини. На 19 га розмістився англійський сад, який зберігав елементи дикої природи, його мешканцями стали тоді скульптури ведмедів та оленів. Прикрашають вони мальовничу місцевість і досі.

Отож ймовірно чинадієвські ведмеді стали прототипом рожищенських. Проте сама історія появи ведмедів в Рожищах ще потребує пошуків інформації. Можливо, хтось із читачів знає відповідь на питання і поділиться з нами історією появи цієї незвичайної скульптури на Волині.

Спілкувалась Тетяна Яцечко-Блаженко

Фото з приватного архіву Олега Киричка та Рожищенського форуму.

Рожище, 1958 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.
Рожище, 1958 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.
Рожище, 1958 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.
Рожище, 1958 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.
Рожище, 1963 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.
Рожище, 1963 р. Фото з приватного архіву Олега Киричка.
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах
«Ведмеді» в Рожищі на ретросвітлинах

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Теги: ретро фото, Волинь, Рожище
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