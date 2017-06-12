Волиняни - серед «аутсайдерів» за рівнем зарплати





Державна служба статистики України оприлюднила інформацію про розміри заробітних плат в країні, - пише



Так, у Волинській області заробітна плата штатних працівників у травні 2018 року становила 7146 гривень. Порівняно з іншими областями та містом Київ, Волинь опинилася на 18 місці.



По Україні середній показник – 8725 гривень. Найбільше заробили працівники з Києва – 13286 гривень. А найменше у Чернівецькій області – 6775 гривень.



У цьому ж місяці працівники у сфері виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів заробили найбільше – 15426 гривень. Трохи менше заробили працівники добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 12335 гривень.

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