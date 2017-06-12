Волиняни - серед «аутсайдерів» за рівнем зарплати
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Волиняни заробляють майже найменше у країні.
Державна служба статистики України оприлюднила інформацію про розміри заробітних плат в країні, - пише Перший.
Так, у Волинській області заробітна плата штатних працівників у травні 2018 року становила 7146 гривень. Порівняно з іншими областями та містом Київ, Волинь опинилася на 18 місці.
По Україні середній показник – 8725 гривень. Найбільше заробили працівники з Києва – 13286 гривень. А найменше у Чернівецькій області – 6775 гривень.
У цьому ж місяці працівники у сфері виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів заробили найбільше – 15426 гривень. Трохи менше заробили працівники добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 12335 гривень.
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Державна служба статистики України оприлюднила інформацію про розміри заробітних плат в країні, - пише Перший.
Так, у Волинській області заробітна плата штатних працівників у травні 2018 року становила 7146 гривень. Порівняно з іншими областями та містом Київ, Волинь опинилася на 18 місці.
По Україні середній показник – 8725 гривень. Найбільше заробили працівники з Києва – 13286 гривень. А найменше у Чернівецькій області – 6775 гривень.
У цьому ж місяці працівники у сфері виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів заробили найбільше – 15426 гривень. Трохи менше заробили працівники добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 12335 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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