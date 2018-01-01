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На Львівщині зіткнулися два автомобілі: постраждала дитина

На Львівщині зіткнулися два автомобілі: постраждала дитина
Неподалік села Солонка Пустомитівського району зіткнулися Opel Vivaro та Volkswagen Jetta.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Інцидент трапився близько 6 години ранку 2 липня.

Внаслідок зіткнення постраждав 11-річний пасажир Volkswagen, яким керував 59-річний волинянин. У дитини - забої.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Теги: аварія, ДТП
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