Поради волинянам, які їдуть у відпустку за кордон





Про це повідомили на



Зазначають, що особи, які виїжджають за межі держави (особливо у країни з ендемічними осередками особливо небезпечних екзотичних інфекційних захворювань), повинні володіти інформацією про:



— епідемічну ситуацію в країні в’їзду та вимоги національних служб охорони здоров’я щодо прибулих осіб;



— дані про причини та характерні клінічні ознаки небезпечних інфекційних захворювань, що розповсюджені в країні і заходи попередження можливого зараження.



Більш детально ознайомитись з вимогами щодо в’їзду можна в посольствах цих країн, у лікаря, який оформляє довідки про стан здоров’я перед виїздом за кордон та у туристичних агентствах.



Також наголошують, що потрібно обов'язково зробити щеплення проти хвороб, що часто зустрічаються в країні в’їзду. Відповідні щеплення повинні проводитись із врахуванням вікових особливостей виїжджаючих осіб, тривалості подорожі, району (території) виїзду, сезонності тощо. Серед низки небезпечних інфекційних захворювань Всесвітня організація охорони здоров‘я (ВООЗ) особливу увагу мандрівників звертає на жовту лихоманку і на разі поширену в світі малярію.



Щеплення проти жовтої лихоманки є обов’язковим при в’їзді до більшості країн Південної і Центральної Америки та Африки (всього понад 50 країн). Резервуаром і джерелом вірусу жовтої лихоманки, головним чином, є мавпи та хвора людина, а вірус передається через укуси комарів.



Щеплення проти жовтої гарячки проводяться з 9-ти місячного віку при відсутності протипоказань. Їх проводять за 1 місяць до від’їзду, видають міжнародний сертифікат про вакцинацію і висновок лікаря про відсутність протипоказів для поїздки. Імунітет після вакцинації виробляється через 10 днів і триває протягом 10 років. До речі, при відсутності такого щеплення Вас знімуть з рейсу на підставі міжнародних медико-санітарних правил.



Для волинян нагадують: щеплення проти жовтої лихоманки проводять у лікувальних установах найближчих до нас міст Києва, Львова та інших.



Небезпечною для туристів є малярія (яка зустрічається у понад 100 країнах світу). За рекомендаціями ВООЗ, протималярійні препарати з метою особистої профілактики слід приймати за один тиждень до виїзду та протягом всього терміну перебування на ендемічній території, а також, 4 тижні після повернення. Перед лікуванням обов’язкова консультація лікаря лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання.



Для профілактики вказаних захворювань радимо пам’ятати, що на ендемічних територіях важливо уникати укусів москітів, комарів (використовуючи протимоскітні сітки на вікнах) та для відлякування комах обов’язково користуватись репелентами.



Важливо знати, що всі країни жаркого клімату об’єднує загальна особливість — недостатня забезпеченість доброякісною водою, що використовується для пиття, господарсько-побутових і рекреаційних цілей.



Саме вода може містити збудники багатьох інфекцій (черевний тиф, паратифи, гепатити, холера, лямбліоз, дизентерія, лептоспіроз та інших бактеріальних і вірусних інфекцій, більшості гельмінтозів тощо).



За даними ВООЗ до 50 % європейців, які відвідали країни тропічного клімату, перехворіли різноманітними діарейними інфекціями. Ситуація ускладнюється тим, що до теперішнього часу ні в одній із держав світової спільноти не отримані багатоцільові вакцини, що здатні забезпечити ефективний захист організму людини від збудників цих захворювань.



Більше того, моновакцини, що випускаються в різних країнах (типу холерної), також не здатні забезпечити стійкий довготривалий і 100% імунітет у вакцинованих. А вакцинація проти холери рекомендується у разі виїзду до країн Індокитаю, (особливо в Індію і Бангладеш), які є традиційними ендемічними вогнищами холери.



Найбільш простий і достатньо ефективний метод запобігання зараженню інфекційним захворюванням через воду — є її кипятіння або використання для пиття бутильованої води (придбаної у кафе, магазині тощо).



В пошуках екзотичних вражень, деякі подорожуючі піддають себе різноманітним маніпуляціям, що пов’язані з пошкодженням шкірних покривів (як проколювання вух, носа, інших частин тіла, татуювання тощо). Радимо пам’ятати, що інструмент для таких маніпуляцій може cлугувати фактором передачі ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С тощо.



Проведення профілактичних заходів (як прийом протималярійних препаратів, проведення щеплень, дотримання правил особистої гігієни тощо) є запорукою Вашого безпечного відпочинку в таких «екзотичних» країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, що потрібно знати та робити волинянам для виїзду у відпустку за кордон.Про це повідомили на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Зазначають, що особи, які виїжджають за межі держави (особливо у країни з ендемічними осередками особливо небезпечних екзотичних інфекційних захворювань), повинні володіти інформацією про:— епідемічну ситуацію в країні в’їзду та вимоги національних служб охорони здоров’я щодо прибулих осіб;— дані про причини та характерні клінічні ознаки небезпечних інфекційних захворювань, що розповсюджені в країні і заходи попередження можливого зараження.Більш детально ознайомитись з вимогами щодо в’їзду можна в посольствах цих країн, у лікаря, який оформляє довідки про стан здоров’я перед виїздом за кордон та у туристичних агентствах.Також наголошують, що потрібно обов'язково зробити щеплення проти хвороб, що часто зустрічаються в країні в’їзду. Відповідні щеплення повинні проводитись із врахуванням вікових особливостей виїжджаючих осіб, тривалості подорожі, району (території) виїзду, сезонності тощо. Серед низки небезпечних інфекційних захворювань Всесвітня організація охорони здоров‘я (ВООЗ) особливу увагу мандрівників звертає на жовту лихоманку і на разі поширену в світі малярію.Щеплення проти жовтої лихоманки є обов’язковим при в’їзді до більшості країн Південної і Центральної Америки та Африки (всього понад 50 країн). Резервуаром і джерелом вірусу жовтої лихоманки, головним чином, є мавпи та хвора людина, а вірус передається через укуси комарів.Щеплення проти жовтої гарячки проводяться з 9-ти місячного віку при відсутності протипоказань. Їх проводять за 1 місяць до від’їзду, видають міжнародний сертифікат про вакцинацію і висновок лікаря про відсутність протипоказів для поїздки. Імунітет після вакцинації виробляється через 10 днів і триває протягом 10 років. До речі, при відсутності такого щеплення Вас знімуть з рейсу на підставі міжнародних медико-санітарних правил.Для волинян нагадують: щеплення проти жовтої лихоманки проводять у лікувальних установах найближчих до нас міст Києва, Львова та інших.Небезпечною для туристів є малярія (яка зустрічається у понад 100 країнах світу). За рекомендаціями ВООЗ, протималярійні препарати з метою особистої профілактики слід приймати за один тиждень до виїзду та протягом всього терміну перебування на ендемічній території, а також, 4 тижні після повернення. Перед лікуванням обов’язкова консультація лікаря лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання.Для профілактики вказаних захворювань радимо пам’ятати, що на ендемічних територіях важливо уникати укусів москітів, комарів (використовуючи протимоскітні сітки на вікнах) та для відлякування комах обов’язково користуватись репелентами.Важливо знати, що всі країни жаркого клімату об’єднує загальна особливість — недостатня забезпеченість доброякісною водою, що використовується для пиття, господарсько-побутових і рекреаційних цілей.Саме вода може містити збудники багатьох інфекцій (черевний тиф, паратифи, гепатити, холера, лямбліоз, дизентерія, лептоспіроз та інших бактеріальних і вірусних інфекцій, більшості гельмінтозів тощо).За даними ВООЗ до 50 % європейців, які відвідали країни тропічного клімату, перехворіли різноманітними діарейними інфекціями. Ситуація ускладнюється тим, що до теперішнього часу ні в одній із держав світової спільноти не отримані багатоцільові вакцини, що здатні забезпечити ефективний захист організму людини від збудників цих захворювань.Більше того, моновакцини, що випускаються в різних країнах (типу холерної), також не здатні забезпечити стійкий довготривалий і 100% імунітет у вакцинованих. А вакцинація проти холери рекомендується у разі виїзду до країн Індокитаю, (особливо в Індію і Бангладеш), які є традиційними ендемічними вогнищами холери.Найбільш простий і достатньо ефективний метод запобігання зараженню інфекційним захворюванням через воду — є її кипятіння або використання для пиття бутильованої води (придбаної у кафе, магазині тощо).В пошуках екзотичних вражень, деякі подорожуючі піддають себе різноманітним маніпуляціям, що пов’язані з пошкодженням шкірних покривів (як проколювання вух, носа, інших частин тіла, татуювання тощо). Радимо пам’ятати, що інструмент для таких маніпуляцій може cлугувати фактором передачі ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С тощо.Проведення профілактичних заходів (як прийом протималярійних препаратів, проведення щеплень, дотримання правил особистої гігієни тощо) є запорукою Вашого безпечного відпочинку в таких «екзотичних» країнах.

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