У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату

Луцькі муніципали продовжують боротьбу із продажем сурогату.Про це йдеться у повідомленні департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Так, під час чергування поблизу ТЦ "Гостинець", муніцил виявили підозрілу особу, до якої час від часу підходили любителі оковитої.Спостереження інспектора не були марними. Він спіймав "на гарячому" продавця алкоголю сумнівної якості, який був розлитий у пластикові пляшки та підготовлений до реалізації.Порушника він покарав адмінпротоколом. Тепер сурогатчиком займеться суд, адже протокол невдовзі буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду, де й визначать міру покарання продавцю оковитої.