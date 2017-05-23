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Повідомили нові подробиці про вибух на Рівненському полігоні

Повідомили нові подробиці про вибух на Рівненському полігоні
Під час бригадних тактичних навчань з бойової стрільби на Рівненському загальновійськовому полігоні, сьогодні, 6 липня, внаслідок розриву міномета троє військовослужбовців загинуло, та дев’ять отримало поранення різного ступеню.

За попередньою версією, міна розірвалася у канаві ствола міномета «Молот», коли його перезаряджали, - пише Рівне вечірнє.

Всі троє загиблих — військові 15-го окремого гірсько-піхотного Севастопольського батальйону у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади ЗСУ, що базується в Ужгороді. Зокрема, 40-річний командир мінометної батареї з Ужгорода, одружений, має доньку. Інші двоє загиблих солдатів неодружені. Один з Ужгорода (22-роки), а інший (43-роки) – із Перечинського району Закарпатської області.

Міською прокуратурою Рівненського гарнізону розпочато кримінальне провадження кримінального правопорушення, за статтею " Порушення правил поводження зі зброєю та боєприпасами, що спричинило загибель кількох осіб ".

"На даний час на місці події працюють працівники Рівненської прокуратури військового гарнізону, та слідчі головного управління національної поліції Рівненської області. Проводяться першочергові слідчі дії, огляд місця події, допити можливих свідків даної події. На даний час слідством відпрацьовується дві версії. Перша версія – це людський фактор, зокрема порушення військовослужбовцями правил поводження з мінометом, та друга версія – неналежний технічний стан міномету", - повідомив військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака.

Наразі трьох поранених військовослужбовців відвезли літаком до Львова.
"Всі постраждалі військовослужбовці були доставлені в госпіталь впродовж години. Кожному надається відповідна медична допомога. Проводяться планові оперативні мілкі хірургічні втручання, по видаленню уламків. Всі постраждалі стабілізовані, психологічно стабільні. Напоготові група психологів, яка готова працювати, якщо буде в цьому потреба", - повідомив командувач ОК «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк.




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Теги: вибух, полігон, Рівне, загиблі
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