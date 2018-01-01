Повідомили про стан постраждалих в аварії на Горохівщині





Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



Одного з потерпілих відвезли в обласну клінічну лікарню, інших у лікарню Горохова.



"Двоє людей літнього віку з переломами верхніх кінцівок, травми середньої важкості. Одна хвора 1972 року народження поступила з переломом кісток тазу, переломом ключиці і забійними ранами голови. Стан хворих стабільний", - розповів завідувач відділення травматології Горохівської лікарні Анатолій Шекета.



Усього поступало шестеро постраждалих, з них трьох госпіталізували іншим надали допомогу і відпустили додому.



Нагадаємо, у селі Підбереззя Горохівського району



Це сталося у п'ятницю, 6 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В аварії, що сталася у Горохівському районі, де автобус врізався у дерево, постраждало 7 людей, 4-ох госпіталізували.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Одного з потерпілих відвезли в обласну клінічну лікарню, інших у лікарню Горохова."Двоє людей літнього віку з переломами верхніх кінцівок, травми середньої важкості. Одна хвора 1972 року народження поступила з переломом кісток тазу, переломом ключиці і забійними ранами голови. Стан хворих стабільний", - розповів завідувач відділення травматології Горохівської лікарніУсього поступало шестеро постраждалих, з них трьох госпіталізували іншим надали допомогу і відпустили додому.Нагадаємо, у селі Підбереззя Горохівського району автобус «Еталон», сполученням «Ниви-Губинські – Нововолинськ» з’їхав з дороги й врізався в дерево.Це сталося у п'ятницю, 6 липня.

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