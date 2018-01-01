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Повідомили про стан постраждалих в аварії на Горохівщині

Повідомили про стан постраждалих в аварії на Горохівщині
В аварії, що сталася у Горохівському районі, де автобус врізався у дерево, постраждало 7 людей, 4-ох госпіталізували.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Одного з потерпілих відвезли в обласну клінічну лікарню, інших у лікарню Горохова.

"Двоє людей літнього віку з переломами верхніх кінцівок, травми середньої важкості. Одна хвора 1972 року народження поступила з переломом кісток тазу, переломом ключиці і забійними ранами голови. Стан хворих стабільний", - розповів завідувач відділення травматології Горохівської лікарні Анатолій Шекета.

Усього поступало шестеро постраждалих, з них трьох госпіталізували іншим надали допомогу і відпустили додому.

Нагадаємо, у селі Підбереззя Горохівського району автобус «Еталон», сполученням «Ниви-Губинські – Нововолинськ» з’їхав з дороги й врізався в дерево.

Це сталося у п'ятницю, 6 липня.


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Теги: дтп, аварія
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