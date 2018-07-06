Добра справа об'єднує: лучани надихнули чоловіка допомагати пенсіонерам

Олександр Автухов із Козятина біля місцевого ринку разом із дружиною ставлять прилавок та роздають безкоштовний хліб для пенсіонерів.



Про це інформує



"Кілька місяців тому ми з дружиною переглядали випуск новин. Звернули увагу на сюжет із Луцька, де у м’ясному павільйоні підприємці займаються такою благодійною справою -роздають хліб знедоленим. Ідея нас настільки вразила, що вирішили і собі спробувати. В результаті я виготовив лоток та замовив плакат зі словами “Шановні пенсіонери!Якщо є потреба, Ви можете взяти тут безкоштовно хліб. А в кого є можливість, долучіться до цієї справи”. Розмістились ми коло ринку, перед тим взявши дозвіл у мера, – розповідає Олександр Автухов.



Так, небайдужі люди приносять і залишають хліб. Щоразу вони купують по 25 хлібин.



Чоловік розповідає, що за цей час були різні ситуації. Так, дехто із пенсіонерів після того як брав до рук хлібину, не стримував сліз, розповідав про своє непросте життя та безгрошів’я.



"А були й такі, що не вірили у те, що ми допомагаємо абсолютно безкоштовно і не під прапором якоїсь політичної партії”, - ділиться враженнями чоловік.



Нагадаємо, що сім’я підприємців на луцькому ринку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Козятина біля місцевого ринку разом із дружиною ставлять прилавок та роздають безкоштовний хліб для пенсіонерів.Про це інформує prefiksblog.co.ua "Кілька місяців тому ми з дружиною переглядали випуск новин. Звернули увагу на сюжет із Луцька, де у м’ясному павільйоні підприємці займаються такою благодійною справою -роздають хліб знедоленим. Ідея нас настільки вразила, що вирішили і собі спробувати. В результаті я виготовив лоток та замовив плакат зі словами “Шановні пенсіонери!Якщо є потреба, Ви можете взяти тут безкоштовно хліб. А в кого є можливість, долучіться до цієї справи”. Розмістились ми коло ринку, перед тим взявши дозвіл у мера, – розповідає Олександр Автухов.Так, небайдужі люди приносять і залишають хліб. Щоразу вони купують по 25 хлібин.Чоловік розповідає, що за цей час були різні ситуації. Так, дехто із пенсіонерів після того як брав до рук хлібину, не стримував сліз, розповідав про своє непросте життя та безгрошів’я."А були й такі, що не вірили у те, що ми допомагаємо абсолютно безкоштовно і не під прапором якоїсь політичної партії”, - ділиться враженнями чоловік.Нагадаємо, що сім’я підприємців на луцькому ринку роздавала хліб пенсіонерам

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