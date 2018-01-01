У Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий





На місці аварії працюють співробітники поліції, - пише



У Чернівецькій області внаслідок дорожньо-транспортної події за участю маршрутного автобуса і мікроавтобуса «Фіат Скудо» загинув водій мікроавтобуса, госпіталізовано 8 осіб.



Як повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, аварія сталася сьогодні на автодорозі у межах населеного пункту Суховерхів Кіцманського району.



За інформацією прес-служби, в автобусі сполученням «Кіцмань-Чернівці» на момент аварії перебувало від 10 до 15 пасажирів, з них восьмеро осіб з різними травмами госпіталізували.



У «Фіаті» був лише водій. На місці аварії працюють співробітники поліції, триває слідство.

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