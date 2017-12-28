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У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят

У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У селі Сарнівка Луцького району волинські поліцейські влаштували для місцевих дітей цікавий квест.

Про це повідомили у прес-службі волинський патрульних.

"У с. Сарнівка (на запрошення Смолигівської ОТГ) відбувся спортивно-розвивальний квест для найменших. Учасники отримали призи та медалі, а всі діти й дорослі пригадали права дитини і правила дорожнього руху. Організували пізнавальний захід волинські патрульні спільно з Академією КАПА", - йдеться у повідомленні.

У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят

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Теги: поліція, діти
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