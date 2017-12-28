У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят





Про це повідомили у прес-службі волинський патрульних.



"У с. Сарнівка (на запрошення Смолигівської ОТГ) відбувся спортивно-розвивальний квест для найменших. Учасники отримали призи та медалі, а всі діти й дорослі пригадали права дитини і правила дорожнього руху. Організували пізнавальний захід волинські патрульні спільно з Академією КАПА", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сарнівка Луцького району волинські поліцейські влаштували для місцевих дітей цікавий квест.Про це повідомили у прес-службі волинський патрульних."У с. Сарнівка (на запрошення Смолигівської ОТГ) відбувся спортивно-розвивальний квест для найменших. Учасники отримали призи та медалі, а всі діти й дорослі пригадали права дитини і правила дорожнього руху. Організували пізнавальний захід волинські патрульні спільно з Академією КАПА", - йдеться у повідомленні.

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