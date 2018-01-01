Що робитиме Порошенко на Волині
Сьогодні, 13:16
Повідомили, які місця відвідає Петро Порошенко у Польщі та на Волині.
8 липня Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Республіки Польща на запрошення української громади цієї країни, - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністації глави деражави.
Програмою візиту передбачено відвідання села Сагринь Люблінського воєводства, де Порошенко відкриє Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.
Президент України візьме участь у богослужінні за загиблими українцями, а також зустрінеться з представниками української громади Польщі.
Петро Порошенко відвідає також Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
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8 липня Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Республіки Польща на запрошення української громади цієї країни, - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністації глави деражави.
Програмою візиту передбачено відвідання села Сагринь Люблінського воєводства, де Порошенко відкриє Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.
Президент України візьме участь у богослужінні за загиблими українцями, а також зустрінеться з представниками української громади Польщі.
Петро Порошенко відвідає також Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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