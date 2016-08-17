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У частині луцьких квартир зникне гаряча вода

У частині луцьких квартир зникне гаряча вода
У Луцьку через профілактичний ремонт тепломереж у міжопалювальний період припинять подачу гарячої води у частині будинків.

Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".

Зокрема, адміністрація ДКП "Луцьктепло" доводить до відома споживачів, що з 9 до 23 липня припинять подачу гарячої води у будинки, підключені до котелень на вул. Гулака-Артемовського, 20 - вул. Арцеулова, 3-а та вул. Шевченка, 40 .

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Теги: Луцьк, гаряча вода, Луцьктепло
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