У частині луцьких квартир зникне гаряча вода





Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".



Зокрема, адміністрація ДКП "Луцьктепло" доводить до відома споживачів, що з 9 до 23 липня припинять подачу гарячої води у будинки, підключені до котелень на вул. Гулака-Артемовського, 20 - вул. Арцеулова, 3-а та вул. Шевченка, 40 .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через профілактичний ремонт тепломереж у міжопалювальний період припинять подачу гарячої води у частині будинків.Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".Зокрема, адміністрація ДКП "Луцьктепло" доводить до відома споживачів, що з 9 до 23 липня припинять подачу гарячої води у будинки, підключені до котелень на вул. Гулака-Артемовського, 20 - вул. Арцеулова, 3-а та вул. Шевченка, 40 .

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