У частині луцьких квартир зникне гаряча вода
Сьогодні, 07:10
У Луцьку через профілактичний ремонт тепломереж у міжопалювальний період припинять подачу гарячої води у частині будинків.
Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Зокрема, адміністрація ДКП "Луцьктепло" доводить до відома споживачів, що з 9 до 23 липня припинять подачу гарячої води у будинки, підключені до котелень на вул. Гулака-Артемовського, 20 - вул. Арцеулова, 3-а та вул. Шевченка, 40 .
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Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Зокрема, адміністрація ДКП "Луцьктепло" доводить до відома споживачів, що з 9 до 23 липня припинять подачу гарячої води у будинки, підключені до котелень на вул. Гулака-Артемовського, 20 - вул. Арцеулова, 3-а та вул. Шевченка, 40 .
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