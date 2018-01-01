Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi





Інцидент трапився, 9 липня, - пише



Зазначається, що Audi на литовській реєстрації, зазнала значних механічних ушкоджень. Інший учасник ДТП - Volkswagen злетів у кюветі.



На місці працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Воля-Любитівська Ковельського району трапилася аварія за участі Volkswagen і Audi.Інцидент трапився, 9 липня, - пише Район.Ковель Зазначається, що Audi на литовській реєстрації, зазнала значних механічних ушкоджень. Інший учасник ДТП - Volkswagen злетів у кюветі.На місці працює поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію