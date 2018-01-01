вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi

Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Біля села Воля-Любитівська Ковельського району трапилася аварія за участі Volkswagen і Audi.

Інцидент трапився, 9 липня, - пише Район.Ковель.

Зазначається, що Audi на литовській реєстрації, зазнала значних механічних ушкоджень. Інший учасник ДТП - Volkswagen злетів у кюветі.

На місці працює поліція.

Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Сьогодні, 14:54
Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
Сьогодні, 14:35
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Сьогодні, 14:19
На Рівненщині п'яний син на смерть переїхав трактором матір
Сьогодні, 14:15
Невимовний біль ятрить душі, - 14 ОМБР про бійця, який помер за день до 32-річчя
Сьогодні, 13:56
Схожі новини
Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель» Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»
27 червень, 16:53
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель» У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
26 червень, 08:36
На трасі Київ-Чоп вночі горіло авто, постраждало троє людей На трасі Київ-Чоп вночі горіло авто, постраждало троє людей
23 червень, 15:10
У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО
03 червень, 17:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Сьогодні, 14:54
 0
Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
Сьогодні, 14:35
 0
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
На Рівненщині п'яний син на смерть переїхав трактором матір
Сьогодні, 14:15
 0
Невимовний біль ятрить душі, - 14 ОМБР про бійця, який помер за день до 32-річчя
Сьогодні, 13:56
 0
Медіа
відео
1/8