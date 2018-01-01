Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Сьогодні, 14:54
Біля села Воля-Любитівська Ковельського району трапилася аварія за участі Volkswagen і Audi.
Інцидент трапився, 9 липня, - пише Район.Ковель.
Зазначається, що Audi на литовській реєстрації, зазнала значних механічних ушкоджень. Інший учасник ДТП - Volkswagen злетів у кюветі.
На місці працює поліція.
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Інцидент трапився, 9 липня, - пише Район.Ковель.
Зазначається, що Audi на литовській реєстрації, зазнала значних механічних ушкоджень. Інший учасник ДТП - Volkswagen злетів у кюветі.
На місці працює поліція.
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