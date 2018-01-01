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У луцькому кафе в жінки поцупили гаманець із грошима

У луцькому кафе в жінки поцупили гаманець із грошима
У кафе «Магнолія», що на вулиці Конякіна у Луцьку, з шуби відвідувачки витягнули гаманець, у якому були три тисячі гривень та телефон.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини.

Підсудний скористався неуважністю відвідувачки кафе «Магнолія» та поцупив із зовнішньої кишені шуби, яка висіла на спинці стільця, гаманець із грошима та мобільний телефон. Загалом чоловік спричинив потерпілій майнову шкоду на майже 3500 гривень.

Зауважимо, що під час досудового розслідування між потерпілою та підозрюваним укладено угоду про примирення. Чоловік вибачився, а також відшкодував завдану майнову шкоду.

Отож, суд визнав його винним та оштрафував на 850 гривень.

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Теги: крадіжка, Луцьк
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