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Як ремонтують луцьку об’їзну. ВІДЕО

Як ремонтують луцьку об’їзну. ВІДЕО
На Волині триває ремонт дороги місцевого значення неподалік села Рованці, яка фактично відіграє роль луцької об’їзної.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

На дорогу місцевого значення Державний дорожній фонд виділив 702 мільйони гривень субвенції.

Тож нині 3,5 кілометра нового дорожнього полотна кладуть на луцький об’їзній, що неподалік села Рованці.

Подробиці – у відеосюжеті.



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Теги: ремонт, дорога
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