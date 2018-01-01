Як ремонтують луцьку об’їзну. ВІДЕО





Про це повідомляє ВРД НСТУ.



На дорогу місцевого значення Державний дорожній фонд виділив 702 мільйони гривень субвенції.



Тож нині 3,5 кілометра нового дорожнього полотна кладуть на луцький об’їзній, що неподалік села Рованці.



Подробиці – у відеосюжеті.







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